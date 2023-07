Risques de noyades: appel à une meilleure surveillance des enfants

En cette période de baignades, la Société suisse de sauvetage (SSS) en appelle en particulier à une meilleure surveillance des enfants au bord des lacs, cours d'eau et piscines. Plus de 20 décès par noyade sont déjà survenus en Suisse depuis le début de l'année.

Dans un communiqué publié mercredi, la SSS constate 'une augmentation des accidents aquatiques impliquants des enfants', notamment en bas âge.

L'organisation rappelle que 'les enfants doivent être accompagnés au bord de l’eau. Ceux en bas âge doivent être surveillés de près.' La responsabilité en incombe en premier lieu aux parents et accompagnants.

Outre les décès, la SSS s'inquiète du nombre d'interventions nécessaires. Régulièrement, des enfants doivent être sauvés d'une noyade, parfois réanimés et hospitalisés. Le week-end du 17 et 18 juin, quatre enfants ont dû être pris en charge par des sauveteurs dans des piscines en plein air et en eaux libres, parfois dans un état critique. L'n d'eux est décédé.

La baignade en eaux libres présente des risques particuliers et nécessite une bonne préparation et une hydratation suffisante, relève encore la SSS. Les personnes se baignant en eaux libres ne devraient jamais être seules. Un gilet de sauvetage peut sauver des vies, conclut le communiqué.

/ATS