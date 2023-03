Roger Köppel (UDC) ne se représentera pas au Conseil national

Le conseiller national Roger Köppel (UDC/ZH) ne se représentera pas lors des élections fédérales de cet automne. Il a annoncé vendredi sa démission pour la fin de la législature.

'En raison de défis entrepreneuriaux accrus dans le cadre de l'expansion réussie de la Weltwoche et de Weltwoche Online, je vais démissionner de mon mandat parlementaire après deux législatures', a indiqué vendredi Roger Köppel dans un communiqué. 'Le développement de l'entreprise requiert toute mon attention'.

Eviter d'éventuels conflits d'intérêts

Le Zurichois explique qu'il souhaite 'éviter d'éventuels conflits d'intérêts entre l'orientation de plus en plus internationale de la Weltwoche' et son 'activité de milice politique'. Il tient aussi laisser 'la place à de nouvelles forces du canton de Zurich'.

Roger Köppel se dit 'soulagé' d'être parvenu au cours de ses deux mandats au Conseil national à atteindre 'l'objectif principal' de son action politique, à savoir 'empêcher la Suisse de se soumettre institutionnellement à l'UE par le biais d'un accord-cadre'.

Il remercie l'UDC, un parti qui 'défend comme aucun autre, avec courage, les valeurs et les institutions de notre Suisse'. Il déclare vouloir continuer à s'engager à défendre le pays avec toute sa conviction, notamment sur le plan journalistique et en donnant des conférences.

Editeur et rédacteur en chef

Editeur et rédacteur en chef de l'hebdomadaire la Weltwoche, Roger Köppel siège au Conseil national depuis 2015. Il est membre de la Commission de politique extérieure.

L'UDC du canton de Zurich prend connaissance 'avec regret' de la décision de Roger Köppel, a indiqué la section cantonale dans un communiqué. Il était 'un des esprits les plus créatifs du groupe parlementaire' et 'un grand combattant'.

