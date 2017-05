Saisie de 4kg cocaïne et d'ecstasy à Pratteln (BL)

Les gardes-frontière ont saisi plusieurs kilos de drogue samedi à Pratteln (BL). Dans une voiture conduite par un Néerlandais , ils ont trouvé 1,7kg d'ecstasy et 2,3kg de cocaïne.

Le véhicule stationné sur le parking du restoroute à Pratteln a paru suspect aux gardes-frontière. Ils ont soumis le conducteur à un test de drogue rapide qui s'est révélé positif, a indiqué mardi le Corps des gardes-frontière de Bâle.

Ils ont alors emmené l'intéressé et le véhicule à un poste de douane pour un contrôle plus complet. En fouillant la voiture, ils ont découvert des caches où étaient dissimulés de la cocaïne et de l'ecstasy. Le Néerlandais a été placé en détention préventive.

/ATS