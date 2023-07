Scarabée japonais au Tessin: les vacanciers appelés à la vigilance

Le scarabée japonais ne cesse de se propager depuis 2017 au Tessin. A l'heure des grands départs en vacances, la Confédération appelle les voyageurs à la vigilance contre cet insecte nuisible.

L'insecte adulte vole de juin à début septembre. Il y a donc tout lieu de craindre qu'il ne se propage dans d'autres régions de Suisse en se déplaçant avec les vacanciers rentrant en train ou en voiture depuis les régions infestées du Tessin et du nord de l'Italie, prévient mercredi l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) dans un communiqué.

Le scarabée a la taille d'une pièce de cinq centimes. Il peut donc facilement passer inaperçu et devenir un 'passager clandestin', note l'OFAG. Il est ainsi crucial de passer au crible ses bagages et son véhicule. En cas de découverte d'un individu suspect, l'office recommande d'immédiatement le capturer et de le signaler au service phytosanitaire de son canton.

Danger pour l'agriculture

Ce coléoptère très vorace se nourrit de plus de 300 espèces végétales et constitue un grave danger pour l’agriculture, l'horticulture et l’environnement. En 2022, les pièges installés au Tessin ont permis de capturer plus de 625'000 individus.

L'insecte peut être confondu avec certaines espèces de coléoptères indigènes, comme le hanneton de la Saint-Jean, ou le hanneton des jardins. Ses signes distinctifs sont un corps d'une longueur de 10 à 12 mm, d'une couleur verte aux reflets métalliques, en partie recouvert d'élytres (ailes dures) de couleur cuivre.

L'abdomen porte sur chaque côté cinq touffes caractéristiques de poils blancs et deux autres touffes plus allongées à l'extrémité postérieure. Les oeufs et les larves vivent dans le sol et sont donc plus difficiles à voir, note encore l'OFAG.

/ATS