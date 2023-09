Sécheresse et vague de chaleur font brunir les feuilles des arbres

Cette année, les premiers arbres ont bruni fin août déjà, soit plusieurs semaines plus tôt que d'habitude. Les sécheresses et les vagues de chaleur à répétition les mettent à rude épreuve.

La coloration des arbres est plus précoce dans le Jura ou sur la partie ouest du Plateau, constate l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL lundi. Les précipitations du début de l'été y ont été inférieures à la moyenne.

Les espèces les plus touchées semblent être le hêtre et le charme. Les hêtres avaient déjà subi d'importants dommages dus aux sécheresses et aux canicules de 2018 et 2022. Au sud des Alpes, le phénomène concerne surtout les tilleuls et les bouleaux.

Les tilleuls et les charmes ont produit particulièrement beaucoup de graines cette année, ce qui les fragilise en cas de sécheresse. A cela s'ajoute la dose d'ozone qui dépasse les valeurs limites tolérables.

Le phénomène va s'accentuer

De nombreux arbres sont devenus bruns sans passer par les étapes habituelles de coloration automnale. Cela est problématique, car ce processus de coloration permet normalement aux arbres de stocker des nutriments.

Si le phénomène n'est pas nouveau, il risque de s'accentuer à cause du réchauffement climatique, souligne le WSL. Il est aussi possible que certains arbres gardent leur feuillage vert plus longtemps à cause des températures douces. Des contrastes qui mettent en évidence le stress des forêts.

Il est encore trop tôt pour dire si le phénomène touche l'ensemble du pays. Des réseaux d'observateurs ont été mis en place pour déterminer si la coloration précoce est significativement répandue.

