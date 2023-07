Simulateurs pour apprendre à lutter contre les incendies à Payerne

La base aérienne de Payerne (VD) accueillera plusieurs simulateurs pour apprendre à lutter contre les incendies. L'armée ouvre vendredi les portes du nouveau centre au public, à l'occasion de la cérémonie inaugurale.

Le nouveau centre d'instruction de lutte contre le feu des Forces aériennes, baptisé Phénix, comprend trois simulateurs d'incendie, pour les avions de combat, les hélicoptères et les avions de transport, indique l'armée mercredi dans un communiqué. Trois simulateurs supplémentaires permettent de recréer des feux touchant des ateliers ou des halles d'avions.

Le centre compte aussi le plus grand simulateur au monde pour sapeurs-pompiers d'aéroport. Il servira en premier lieu à former le personnel professionnel et le personnel de milice sur les aérodromes militaires suisses, mais il est prévu qu'il soit aussi à la disposition de sapeurs-pompiers civils.

Les coûts de construction se sont élevés à 28 millions de francs. Le Parlement les a avalisés dans le cadre du message sur l'armée 2017.

/ATS