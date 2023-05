Sondage: les jeunes femmes votent de plus en plus à gauche

Les jeunes femmes se positionnent de plus en plus à gauche sur l'échiquier politique depuis le début des années 90. Les jeunes hommes se situent davantage à droite, selon un sondage Sotomo réalisé pour la 'NZZ am Sonntag'.

Les personnes interrogées devaient indiquer où elles se situaient sur une échelle de 0 (tout à gauche) à 10 (tout à droite). En 2010, 35% des femmes âgées de 18 à 29 ans se disaient de gauche. Aujourd'hui, elles sont 52%. Parmi les hommes du même âge, seul un sur trois se sent de gauche. En revanche, la part de ceux qui se positionnent à droite a augmenté de 29 à 43% depuis 2010.

Le fossé entre les sexes n'existe pas seulement chez les jeunes, mais aussi chez les plus âgés. L'écart moyen entre le pourcentage de votes positifs des hommes et des femmes lors des votations s'est creusé depuis 2015.

/ATS