Soutien aux logements protégés dans les prestations complémentaires

Le Conseil fédéral veut mieux soutenir le maintien à domicile des personnes âgées. Il propose d'accorder des prestations d'assistance aux bénéficiaires de prestations complémentaires qui devraient être remboursées dans le cadre de frais de maladie et d'invalidité.

Le gouvernement a mis mercredi en consultation jusqu’au 23 octobre une modification de la loi sur les prestations complémentaires en ce sens. La prise en charge des aînés représente un défi: d'ici à 2040, l’effectif des personnes de plus de 65 ans devrait augmenter de moitié et celui des personnes de 80 ans et plus devrait presque doubler.

Environ un tiers des personnes vivant dans un établissement médico-social (EMS) nécessite moins d’une heure de soins par jour. L’entrée en EMS pourrait être retardée, voire évitée, si ces personnes avaient la possibilité d’habiter un logement adapté ou de bénéficier de prestations d’assistance à domicile.

Des prestations d’assistance telles qu’une aide au ménage, aux courses, à la livraison des repas ou un environnement sûr pour éviter les chutes leur donneraient la possibilité de vivre plus longtemps de manière autonome.

Le projet prévoit de rembourser ces prestations d’assistance devant favoriser l’autonomie des personnes âgées à leur domicile ou dans une forme institutionnalisée de logement protégé. Elles concernent le système d'appel d'urgence, l'aide au ménage, le service de repas, les transports et l'accompagnement, l'adaptation du logement aux besoins des personnes âgées et le supplément pour la location d'un logement adapté aux personnes âgées.

/ATS