Suisse: la plus forte proportion de personnes trans ou non-binaires

Selon une nouvelle étude, la Suisse compte, parmi 30 pays, le pourcentage le plus élevé de personnes s'identifiant comme transgenres, non-binaires ou 'gender fluid'. En considérant l'ensemble des personnes LGBT+, la Suisse se place au troisième rang, avec 13%.

Selon cette étude de l'institut de sondage Ipsos, 6% des personnes interrogées en Suisse s'identifient comme transgenres, non-binaires, 'gender-fluid', ou autres que masculin ou féminin. Ce pourcentage est le plus élevé parmi les 30 pays considérés, devant la Thaïlande (5%) et l'Italie, la Suède, l'Allemagne et l'Espagne (4% chacun).

Discrimination peu perçue

Parmi les sondés en Suisse, 45% estiment que les personnes trans sont 'très' ou 'assez' discriminées dans la société. Il s'agit de la valeur la plus basse parmi tous les pays étudiés. La moyenne est de 67%.

De l'autre côté de l'échelle, 80% des sondés au Portugal disent constater une discrimination. Ce chiffre est de 77% en Italie et de 72% en Espagne.

En Suisse, 37% des personnes interrogées considèrent que les personnes transgenres ne sont que peu ou pas du tout discriminées. C'est également plus que dans tous les autres pays où l'étude a été menée. La moyenne est de 19%.

Dans l'ensemble, 76% des sondés sont d'accord pour dire que les personnes transgenres doivent être mieux protégées contre la discrimination, que ce soit au travail ou dans la vie publique. En Suisse, 69% sont de cet avis et 24% s'opposent à une plus grande protection.

En moyenne, dans tous les pays, 9% des personnes interrogées s'identifient comme LGBT+, c'est-à-dire comme lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles, asexuelles, transgenres, non-binaires, gender-fluid, ou non-masculines ou féminines. C'est au Brésil, que l'on trouve le plus grand nombre de personnes LGBT+ (15%), devant l'Espagne (14%) et la Suisse (13%).

Une majorité favorable au mariage

En Suisse, 54% des personnes interrogées se disent favorables aux mariages entre personnes de même sexe. Ce pourcentage est un peu inférieur à la moyenne de tous les pays étudiés, qui se monte à 56%.

Sur la question du droit à l'adoption par les couples du même sexe, 58% des sondés suisses se sont prononcés pour et 35% contre. Au niveau mondial, la moyenne est de 64% pour et de 28% contre.

Le sondage 'LGBT+ Pride 2023' d'Ipsos a été réalisé entre le 17 février et le 3 mars 2023. L'institut a interrogé 22'514 adultes âgés de 16 à 74 ans. En Suisse, environ 1000 personnes ont participé à l'enquête. Les résultats ont été publiés en fin de semaine.

/ATS