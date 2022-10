Tessin: les glaciers menacés de disparition

Les glaciers tessinois reculent très rapidement. Selon une étude cantonale, ils ont fondu durant l'été écoulé entre deux et trois fois plus que douze mois plus tôt.

Les mesures des glaciers tessinois menées entre fin août et début septembre ont confirmé les préoccupations alarmantes avancées au printemps, a indiqué vendredi le Département cantonal du territoire. A la suite d’un hiver particulièrement sec et d’un été long et très chaud, l’isotherme du zéro degré a été mesuré à des altitudes très élevées, de quoi accélérer la fonte des glaciers.

Une disparition annoncée

Parmi les six glaciers tessinois mesurés, ceux de Basòdino et de Valleggia ont subi le recul le plus marqué (29 mètres), tandis que l’Adula – le plus haut et le plus connu – a perdu 18,5 mètres de glace.

Plus grave, le glacier de Cavagnoli 'semble destiné à disparaître prochainement', soulignent les auteurs des mesures. Entre 2021 et 2022, sa surface a diminué de près de 300 mètres carrés, pour laisser la place à des rochers, des détritus et quelques plaques de glace qui se sont détachées de la masse.

Si les prochains étés devaient ressembler à celui de 2022, d’ici cinq à dix ans, les glaciers tessinois auront pratiquement tous disparu, conclu le Département du territoire.

/ATS