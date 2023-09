Théo Huguenin-Elie touché dans sa santé

Théo Huguenin-Elie, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds (NE), sera temporairement et partiellement absent de ses fonctions pour des raisons médicales. Le socialiste est candidat aux Etats.

'A la suite à de récents problèmes de santé, des investigations oncologiques ont malheureusement conclu à la nécessité d'un traitement', a indiqué jeudi la Ville de La Chaux-de-Fonds. 'Ceci occasionnera des absences régulières lui permettant néanmoins d'assumer l'essentiel de ses activités'.

Le chef du dicastère de l'urbanisme, des bâtiments, des relations extérieures et de la communication sera 'présent chaque fois que possible, notamment aux séances ordinaires du Conseil communal, ainsi qu'auprès de ses services'. Les autres membres de l'exécutif vont toutefois soulager Théo Huguenin-Elie dans les moments les plus éprouvants de son traitement, en organisant des suppléances partielles.

Né en 1973, Théo Huguenin-Elie avait déjà été absent plusieurs semaines au printemps 2022 en raison d'une opération du dos. Le conseiller communal est candidat sur la liste socialiste aux Etats, avec le conseiller national Baptiste Hurni. Comme l'élection se joue à la proportionnelle dans le canton de Neuchâtel, le PS avait misé sur le conseiller communal chaux-de-fonnier pour drainer les voix des Montagnes neuchâteloises.

/ATS