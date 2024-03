Thérapie assistée par une chienne à l’HFR Meyriez-Murten

Un deuxième chien d’assistance arpente les couloirs de l’Hôpital fribourgeois (HFR). La golden retriever Indra, en duo avec une ergothérapeute, propose aux patients une solution thérapeutique à la fois 'ludique, stimulante, motivante, apaisante et très efficace'.

L’HFR a présenté jeudi, sur le site de Meyriez-Murten, son offre de thérapie assistée par un chien. L'institution confirme de la sorte son intérêt pour la zoothérapie avec 'l’engagement' depuis le 1er janvier d'Indra, qui œuvre en binôme au côté de l'ergothérapeute Manon Pache, pour le 'plus grand bonheur' des patients.

A son arrivée, Indra a dû évidemment montrer 'patte blanche' afin de pouvoir arpenter les couloirs de l'hôpital de Meyriez, près de Morat. De son caractère jusqu’à son hygiène. Formée par la fondation valaisanne Le Copain ainsi que par sa propriétaire Manon Pache, elle est calme, patiente et obéissante, a constaté Keystone-ATS.

Depuis 2021

La chienne dispose d’un espace de repos et ses accès sont limités. Elle doit très régulièrement visiter le vétérinaire et, bien sûr, être vaccinée et vermifugée. Convaincu depuis plusieurs années des bienfaits des chiens d’assistance en milieu hospitalier, l’HFR a fait figure de pionnier en 2021 en introduisant sa nouvelle offre.

Ce fut le cas alors à Riaz avec le labrador Dubaï, en duo avec la physiothérapeute Valérie Currat. L’HFR soutient aussi la formation de ces chiens d’assistance en autorisant une de ses collaboratrices, Jessica Lutz, maîtresse d’accueil de la jeune golden retriever Naïka, à se rendre au travail avec sa protégée pour la socialiser.

De nombreuses études confirment en effet que la présence d’un animal accroît l’engagement du patient dans sa thérapie, a indiqué l'HFR. Et cette participation active compte pour beaucoup dans une rééducation réussie. Alors nul doute que l’assistance d'Indra contribue aux progrès des patients de Manon Pache.

De multiples atouts

La chienne diminue le stress et augmente la motivation des patients, dont la réadaptation est parfois difficile. 'On leur demande des efforts, on les pousse, c’est exigeant', a expliqué Manon Pache lors de la présentation. 'Indra apporte de la douceur et des moments ludiques, qui permettent d’aller plus loin, plus longtemps',

Les bénéfices de la thérapie assistée par un chien se déclinent sur plusieurs plans, a précisé l'ergothérapeute. Ils sont d'abord physique et sensoriel, avec la stimulation de la mobilité, de l’équilibre ou de la force ainsi que la baisse de la tension artérielle.

Validé par le médecin

Ensuite, il y a un apport sur le plan cognitif également, avec l'amélioration de la communication verbale et non verbale ainsi que de la mémoire. On trouve encore des bénéfices sur le plan psychologique encore, avec la diminution de l’anxiété, l'amélioration de la confiance en soi et du bien-être.

Enfin, sur le plan social, avec l'ouverture de la personne vers le monde extérieur et la création du lien thérapeutique. Les patients bénéficiant de la présence d’Indra sont choisis par l’équipe interdisciplinaire. Le choix est validé par le médecin, selon les objectifs recherchés et les intérêts de la personne prise en charge.

/ATS