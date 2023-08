Toujours davantage de noyés dans les eaux suisses

La Suisse a déjà enregistré 36 noyades sur l'année 2023, selon la Société suisse de sauvetage (SSS). L'année 2022 avait déjà connu le pire bilan recensé depuis près de 20 ans. L'été caniculaire, ayant poussé de nombreuses personnes à la baignade, explique ce bilan.

Avec 63 décès en eaux suisses, le bilan de l'an passé a augmenté de plus de 40% par rapport à 2021, passant de 36 à 63. Sur le total de victimes, 12 sont des femmes et 51 des hommes, indique jeudi la SSS dans un communiqué.

Les plus de 65 ans (26 décès) ont été les plus touchés l'an dernier et semblent désormais constituer un groupe à risque. Parmi la tranche des 15 à 30 ans, qui compte généralement le plus de victimes par noyades, 12 victimes ont été recensées.

La tendance semble se poursuivre cette année, puisque 36 personnes ont déjà péri sur les premiers mois 2023 dans les eaux helvétiques. Cependant la SSS, interrogée par Keystone-ATS, estime encore trop tôt pour faire des prévisions. Dans l'ensemble, observe-t-elle, plus le nombre d'heures d'ensoleillement est élevé, plus la demande de rafraîchissement au bord de l'eau est importante, et plus le risque d'accident augmente.

Au vu de la chaleur actuelle et des prévisions encore à la hausse, il existe donc cette année encore un risque de nombreuses victimes de noyade en Suisse.

La SSS rappelle avoir développé une campagne de prévention des risques liés à la baignade, sous la forme de six maximes. Parmi elles, l'accompagnement systématique des enfants au bord de l'eau et l'évitement des eaux troubles ou inconnues.

/ATS