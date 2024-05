Toujours plus de personnes sont stressées au travail

Près d'un Suisse sur quatre est considéré comme stressé au travail, selon l'enquête suisse sur la santé de l'Office fédéral de la statistique. Cette proportion a grimpé depuis 10 ans (2012-2022), passant de 18 à 23%.

C’est la plus forte progression enregistrée parmi les conditions de travail pouvant représenter un risque physique ou psychosocial pour la santé, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué jeudi. Plus de la moitié (53%) des personnes stressées sont également épuisées émotionnellement dans leur travail et présentent un risque accru de burnout.

Les conditions de travail font partie des principaux déterminants sociaux de la santé. L'enquête suisse sur la santé (ESS) permet de suivre l'évolution entre 2012 et 2022 de dix risques physiques et de neuf catégories de risques psychosociaux.

/ATS