Trafic ferroviaire partiellement rétabli entre Lausanne et Yverdon

Le trafic ferroviaire entre Chavornay (VD) et Yverdon-les-Bains (VD), interrompu jeudi par la crue d'un ruisseau, a repris partiellement vendredi matin. Les trains régionaux circulent à nouveau normalement, ont annoncé les CFF dans un communiqué.

La ligne ferroviaire a été inondée jeudi vers 13h30 sur une longueur de 400 mètres entre Ependes (VD) et Chavornay, suite à une crue du ruisseau des Combes. Une voie est à nouveau disponible après des travaux de déblaiement, précisent les Chemins de fer fédéraux (CFF). Les opérations se poursuivent pour dégager la deuxième voie.

Les trains régionaux circulent à nouveau selon l'horaire, ajoutent les CFF. Les convois devant rouler à vitesse réduite sur le lieu touché par l'inondation, des retards sont encore possibles.

Quant à la circulation des trains de grandes lignes (IC5), elle reste suspendue jusqu'à 14h00 au moins, indique encore le communiqué. Des bus directs ont été mis en place entre Yverdon-les-Bains et Morges (VD) et entre Yverdon-les-Bains et Lausanne.

