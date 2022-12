Trente ans après: l’EEE, une option largement soutenue en Suisse

Le 6 décembre 1992, la Suisse vivait un 'dimanche noir'. Trente ans après, une adhésion à l’EEE serait approuvée à 71%, montre une étude. Pour le Mouvement européen suisse, le Conseil fédéral doit dès lors garantir un niveau d'intégration 'équivalent ou supérieur'.

Trois décennies après le 'non' à l'entrée de la Suisse dans l'Espace économique européen (EEE), qualifié de 'dimanche noir' par le conseiller fédéral de l'époque Jean-Pascal Delamuraz, 'la population suisse est prête pour une solution plus ambitieuse, privilégiant l’accès complet au marché intérieur européen et une participation aux programmes de coopération de l’Union européenne (UE)', écrit vendredi le Mouvement européen suisse.

La Suisse a besoin d’un débat honnête et de solutions concrètes afin de garantir aux jeunes générations des perspectives européennes, ajoute l'organisation, commanditaire de l'étude menée en collaboration avec l'institut gfs.bern.

/ATS