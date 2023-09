Trente ans que les clowns de Théodora font rire les petits patients

Depuis 30 ans, la Fondation Théodora oeuvre en faveur des enfants hospitalisés en permettant à des docteurs Rêves de leur rendre visite. De précieux moments de joie, de rire et d'évasion pour les petits patients. Des vidéos souvenirs viennent célébrer ce jubilé.

La Fondation basée à Lonay (VD) a repris contact avec d'anciens petits patients, leurs parents, le personnel soignant et les premiers docteurs Rêves. Tous ensemble, ils forment la 'Génération Théodora', indique-t-elle dans un communiqué. Les vidéos sont diffusées sur le site internet de l'organisme depuis vendredi.

C'est en avril 1993 que, pour la première fois, deux de ces docteurs rendent visite à des enfants hospitalisés au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne. Testé plusieurs mois en pédiatrie, le projet est un succès: le 9 septembre 1993, la Fondation Théodora est créée à l'initiative des deux frères André et Jan Poulie.

Dans près de 60 hôpitaux et institutions

Rapidement, d'autres hôpitaux rejoignent l'aventure comme celui de Bienne (BE) ou de Sion. Trente ans plus tard, ils sont 70 docteurs Rêves à effectuer des visites dans 59 hôpitaux et institutions spécialisées en Suisse. Au total, les artistes ont réalisé près de deux millions de visites individuelles depuis les débuts.

Et au fait, pourquoi Théodora? Tout a commencé par un accident: à l'âge de dix ans, André Poulie fut hospitalisé pendant des mois après plusieurs opérations au pied. Sa mère Théodora lui rendait visite tous les jours, lui racontait des histoires ainsi qu'aux autres petits patients de la chambre et égayait leur quotidien.

'Les mimiques inimitables, la gaieté contagieuse et le sens de l'humour de Théodora faisaient passer la douleur et l'angoisse au second plan pendant un instant. Lorsque Théodora est décédée, André et son frère Jan ont créé la fondation en mémoire de cette femme exceptionnelle', raconte la Fondation.

