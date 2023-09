Trois Super Puma de l'armée en route pour la Grèce

Trois hélicoptères de l'armée suisse ont décollé samedi matin de Locarno (TI) en direction du nord-est de la Grèce. La Suisse aide le pays à lutter contre les incendies de forêt dans la région frontalière avec la Bulgarie et la Turquie.

Plus d'une vingtaine de membres de l'armée ont pris la direction de la Grèce à bord de trois Super Puma, a indiqué le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) samedi matin sur le réseau social X (ex-Twitter). L'équipe est composée de spécialistes de lutte contre les incendies.

Le parc national de Dadia, dans le nord-est du pays, est en feu depuis près de deux semaines. Bruxelles estime qu'il s'agit du plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans l'Union européenne. Depuis la mi-août, 20 personnes ont péri dans les flammes.

De nombreux avions de lutte contre les incendies provenant d'Etats de l'UE ainsi que des centaines de pompiers et de volontaires sont à l'œuvre. Le plus grand problème est que les incendies font désormais rage sur un terrain impraticable et que les flammes ne peuvent être pratiquement que combattues par voie aérienne, a déclaré un officier des pompiers mercredi dernier à la radio grecque.

