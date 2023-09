Trois hélicoptères suisses combattent des feux de forêt en Grèce

L'armée suisse aide depuis dimanche la Grèce à lutter contre les incendies de forêt dans la région frontalière avec la Bulgarie et la Turquie. L'engagement devrait durer six jours.

Des hélicoptères Super Puma ont été utilisés pour larguer de l'eau sur les feux dans le district d'Evros, au nord-est du pays, a indiqué dimanche le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) via X (ex-Twitter).

Samedi matin, trois Super Puma avaient décollé de Locarno (TI) en direction de la Grèce, avec à leur bord une vingtaine de spécialistes de la lutte contre les incendies de l'armée. L'équipe sur place comprend également des membres du Corps suisse d'aide humanitaire.

Terrain impraticable

Le parc national de Dadia, dans l'est de la Grèce, est en feu depuis près de deux semaines. Selon les estimations de Bruxelles, il s'agit du plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans l'Union européenne. Depuis la mi-août, 20 personnes sont mortes dans cet incendie près de la frontière turque.

De nombreux avions de lutte contre les incendies provenant d'Etats de l'UE ainsi que des centaines de pompiers et de volontaires sont à l'œuvre. Le plus grand problème est que les incendies font désormais rage sur un terrain impraticable et que les flammes ne peuvent être combattues presque exclusivement que par voie aérienne, a déclaré un officier des pompiers mercredi dernier à la radio grecque.

/ATS