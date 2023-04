Il y a trop peu d'organes en Suisse pour couvrir les besoins en transplantation, alerte le directeur de Swisstransplant Franz Immer, cité dans le SonntagsBlick. L'an dernier, 83 personnes sont décédées alors qu'elles étaient sur listes d'attente pour un don d'organes.

Le tableau est également sombre cette année. Entre janvier et mars, 29 patients en attente d'un nouvel organe sont déjà décédés, confirme à Keystone-ATS la porte-parole de Swisstransplant Stephanie Balliana. Extrapolé sur douze mois, cela ferait 116 morts, calcule le journal dominical. 'La situation est critique', prévient M. Immer.

Au total, 1447 patients attendaient au moins un organe à la fin du premier trimestre de cette année, soit cinq de plus comparé à la fin de l’année 2022. Au 31 mars, 53 personnes comptaient par exemple sur un nouveau coeur en Suisse.

Sur cette même période, les personnes en attente de transplantation devaient compter sur un délai moyen de 325 jours. Dans l'intervalle, leur état se dégrade alors généralement rapidement, est-il relevé dans le SonntagsBlick. Au total, 570 transplantations ont été réalisées l'an dernier.

Le plus gros problème concerne toutefois les personnes en attente d'un foie. L'an dernier, 472 patients se trouvaient sur la liste d'attente correspondante, soit 35 de plus qu'en 2021. Les chirurgiens ont pu dans le même temps procéder à 142 transplantations.

Un espoir

Il y a certes beaucoup plus de personnes en attente d'un rein, mais avec la dialyse, il existe un moyen permettant de prolonger le temps d’attente possible, explique la porte-parole. Comme il n'existe pas de technologie de transition pour un foie endommagé, la mortalité est élevée, note le SonntagsBlick, qui évoque 42 personnes en attente d'un foie décédées l'an dernier.

Pour les candidats à une transplantation cardiaque, une nouvelle technologie apporte toutefois une lueur d'espoir, rapporte le journal dominical. Un nouvel appareil de perfusion, disponible depuis fin 2022 à Berne, Zurich et Lausanne, devrait augmenter les chances de trouver un organe approprié. Il pourrait permettre une quinzaine de transplantations cardiaques supplémentaires par année.

Le principe du consentement présumé, accepté par le peuple en mai 2022 dans le cadre de la nouvelle loi sur la transplantation, devrait aussi contribuer à améliorer la situation. Mais il entrera en vigueur au plus tôt en 2025, notamment pour des raisons de protection des données et de mise en place du registre. Pour Swisstransplant, plus cette solution sera mise en oeuvre rapidement et plus des vies pourront être sauvées.

/ATS