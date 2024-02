Troubles à l’ordre public lors d’un rassemblement érythréen

La police fribourgeoise a déployé samedi un important dispositif pour encadrer un rassemblement d'Erythréens à Villars-sur-Glâne (FR). Les participants craignaient des échauffourées avec des compatriotes opposés à la rencontre. Au final, aucun blessé n'est à déplorer.

Entre 60 et 80 personnes d'origine érythréenne se sont rassemblées samedi matin dans une salle de Villars-sur-Glâne, spécialement louée pour la rencontre qui se voulait pacifique et qui ne nécessitait pas d'autorisation. Les participants craignaient toutefois la venue de compatriotes violents opposés à leur réunion, explique la police cantonale fribourgeoise samedi soir.

Bâtons et cailloux

Plusieurs patrouilles ont été engagées préventivement dans le secteur. Des voitures provenant de différents cantons ont été interceptées et leurs occupants d’origine érythréenne contrôlés. Des bâtons et des cailloux ont été découverts dans certains véhicules.

Un important dispositif préventif, avec plus d'une centaine de membres du maintien de l’ordre, a été alerté et engagé afin de parer aux confrontations.

Certains des quelque 200 opposants portaient des bâtons, des manches de hache et des cailloux, précise la police. Celle-ci a fait usage de spray au poivre pour tenir à distance quelques fauteurs de troubles.

Pas rare

En fin de compte, personne n'a été blessé, ni parmi les personnes provenant des deux rassemblements ni parmi les forces de police. Les opposants ont été interpellés et identifiés. Les auteurs des infractions seront dénoncés et un rapport sera établi à l’attention des autorités.

Les violences entre Erythréens ne sont pas rares en Suisse et en Europe. Elles ont lieu entre partisans du dictateur érythréen Isaias Afewerki et des opposants. L'an dernier, la police est notamment intervenue lors d'une bagarre à Opfikon (ZH) et un rassemblement a été annulé au dernier moment à Rüfenacht, près de Berne.

