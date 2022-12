Ueli Maurer, sur le départ, appelle l'UDC à plus de coopération

Le conseiller fédéral UDC démissionnaire Ueli Maurer appelle samedi dans la Neue Zuercher Zeitung son parti à faire preuve de plus de responsabilité. L'UDC doit apprendre qu'en tant que parti le plus fort, elle doit davantage coopérer, ajoute-t-il.

'Tout le monde n'a pas encore compris cela chez nous', déclare M. Maurer dans son dernier entretien en tant que conseiller fédéral. Le Zurichois de 72 ans partira à la retraite à la fin de l'année. Il a transmis les clefs du Département fédéral des finances à Karin Keller-Sutter, qui entrera en fonctions le 1er janvier 2023.

Selon M. Maurer, il y a des thèmes, comme celui sur l'Union européenne (UE), sur lesquels l'UDC ne doit pas céder. 'Mais il y a aussi des thèmes où l'UDC ne doit pas forcément viser le maximum, mais rechercher l'optimum avec d'autres' partis.

Un nouveau récit positif

Interrogé par la NZZ sur le fait que, sous sa présidence, l'UDC était devenue 'plus intransigeante et plus dogmatique' et qu'il demande désormais plus de pragmatisme, le ministre sortant assure qu'il avait déjà insisté sur le consensus en tant que président du parti.

'C'est un long chemin et il faut aussi de nouvelles têtes', poursuit-il. Si un parti tire sans cesse la sonnette d'alarme, il perd de son efficacité, ajoute-t-il, soulignant que l'UDC a besoin d'un nouveau récit positif.

M. Maurer sera remplacé au Conseil fédéral par Albert Rösti. Ce dernier va diriger le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

/ATS