Un audit extérieur est en cours au CICR

La présidente du CICR, qui va se séparer de 1800 collaborateurs en raison de problèmes financiers, estime qu'un audit extérieur est 'nécessaire'. Une évaluation indépendante de la gestion financière et des processus de contrôle est en cours, ajoute Mirjana Spoljaric.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est 'en train de développer la stratégie pour ces quatre prochaines années', explique-t-elle dans un entretien diffusé samedi par Le Temps. Cette nouvelle stratégie, qui entrera en vigueur au début 2024, 'nous permettra de s'appuyer sur elle pour établir nos futurs budgets'.

Or, ajoute-t-elle, il est indispensable d'élaborer la nouvelle stratégie sur la base de faits et d'expertises afin 'qu'elle soit solide'. Les conclusions de l'audit 'seront directement intégrées dans la nouvelle stratégie et dans l'élaboration des nouveaux budgets'.

Moins de ressources

Le CICR a dû réduire son budget de 440 millions de francs pour cette année, à 2,4 milliards. La nouvelle stratégie doit fixer des lignes rouges pour l'établissement des prochains budgets de l'organisation, souligne Mme Spoljaric.

'Nous disposerons de moins de ressources à l'avenir, c'est pourquoi nous devons désormais réfléchir à ce que nous pouvons nous permettre de faire', précise-t-elle. Mais la mission du CICR 'doit être claire: aider les civils plongés dans des conflits armés et leur assurer une protection'.

Face aux difficultés de liquidités, 'il y avait urgence de procéder à de telles coupes', poursuit la présidente du CICR. 'Ce n'était pas idéal d'effectuer des coupes tactiques, mais, à court terme, nous n'avions pas le choix'.

