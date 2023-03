Un bénéfice de 0,5 million pour l'Etat de Fribourg en 2022

L'Etat de Fribourg a dégagé l'an passé un bénéfice de 0,5 million de francs, 0,2 million de plus que l'excédent budgété. Le résultat découle, entre autres, des montants bien plus élevés versés par la BNS et des revenus fiscaux supérieurs aux prévisions.

Le bénéfice, à l'équilibre exigé par la Constitution, comprend d'importantes attributions à des fonds et provisions pour anticiper les besoins futurs. La performance, qualifiée d'excellente mercredi à Fribourg par le conseiller d'Etat chargé des finances Jean-Pierre Siggen, s'appuie aussi sur une bonne maîtrise des dépenses.

Avant les dotations aux fonds et provisions, le résultat des comptes 2022 se solde par un excédent de revenus de quelque 192 millions de francs, a précisé le grand argentier. Les recettes ont atteint 4,52 milliards de francs, alors que le budget les anticipait à 3,9 milliards seulement, soit une différence de 617,1 millions (+15,8%).

L'évolution est due à des opérations comptables 'particulières'. Elle s'explique d'abord par les produits de la fiscalité cantonale supérieurs de 7,2%, ou 97,2 millions de francs, 'ceci dans un contexte conjoncturel chahuté et tout en poursuivant la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité des entreprises'.

Le plan de relance cantonal a contribué à soutenir la demande et à influencer positivement sur les activités économiques, culturelles et sportives. Les perspectives conjoncturelles se sont aussi révélées meilleures que prévu à mi-2021, lors de l'élaboration du budget 2022, l'impact de la pandémie restant alors encore incertain.

/ATS