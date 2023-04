Le Swiss Loto a rendu une personne millionnaire mercredi. Celle-ci a coché les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher le 5, 8, 14, 19, 29 et 33. Le numéro chance était le 5, le rePLAY le 1 et le Joker le 478959.

Lors du prochain tirage samedi, 5 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

/ATS