Un foyer ouvert en urgence, sans coordination

A Genève, la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil a publié mardi son rapport sur le foyer de Mancy. Cette structure pour jeunes autistes est dans la tourmente depuis que des cas de maltraitance de pensionnaires y ont été signalés.

Pour les députés de la commission de contrôle de gestion, les dysfonctionnements de l'institution découlent en partie de l'impréparation qui a régné à l'ouverture du foyer, en 2018. Tout s'est déroulé 'sans aucune coordination des différents départements', écrivent-ils dans leur rapport.

La gouvernance du foyer, qui dépend du Département de l'instruction publique (DIP), n'a pas non plus été optimale. A Mancy, la gestion des ressources humaines a été 'négligée' dès le début. Le personnel 's'est senti abandonné, sans pouvoir comprendre quand et comment la situation allait s'améliorer'.

La commission de gestion attend de l'Etat qu'il admette et assume la 'réalité passée' et mette tout en oeuvre pour que de tels faits de maltraitance 'choquants et inacceptables' ne se produisent plus.

/ATS