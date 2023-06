Un homme écope de dix ans de prison pour tentative d'assassinat

La justice vaudoise a condamné vendredi un Français de 35 ans à dix ans de prison ferme pour tentative d'assassinat, mise en danger de la vie d'autrui et injure. Cet homme avait essayé par deux fois de tuer sa compagne en 2021, à la Tour-de-Peilz puis à Crissier.

Il écope par ailleurs d'une expulsion du territoire suisse de quinze ans à l'issue de sa peine. Le Ministère public avait requis cette expulsion, mais pour dix ans, et demandait neuf ans d'emprisonnement. L'homme devra en outre verser 30'000 francs pour tort moral à sa victime, a décidé le Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne.

Ce trentenaire dort en prison depuis son arrestation survenue le 27 octobre 2021, peu après son acte. A l'énoncé du verdict, il est apparu impassible. Sa famille, venue le soutenir lors du procès, était absente. Sa responsabilité a été jugée 'pleine et entière' par le tribunal. Les experts psychiatres avaient aussi estimé ses 'risques de récidive élevés'.

Appel envisageable

'Mon client n'était pas dans son état normal au moment des faits, et de mon point de vue il s'agissait donc d'une tentative de meurtre', a réagi son avocat Me Nader Wolf. Il se réserve le droit de faire appel de la peine auprès du Tribunal cantonal. Lors de sa plaidoirie, il avait demandé une peine n'excédant pas les cinq ans.

Me Coralie Devaud, avocate de la victime, une Suissesse d'origine togolaise de 32 ans, a pour sa part déclaré qu'elle était 'satisfaite de cette sentence, qui permettra à ma cliente de se reconstruire étant donné que le statut d'assassin de son agresseur a été reconnu'.

A l'époque du drame, le couple faisait ménage commun dans un appartement à la Tour-de-Peilz. Il s'était connu sur un site de rencontres en février 2020 et avait emménagé ensemble le mois suivant. Il n'avait pas d'enfant et entretenait une relation dysfonctionnelle faite d'humiliations et de violences réciproques.

Première agression minimisée

La première agression, survenue à leur domicile le 10 avril 2021, avait pris la forme de coups de poing et d'une strangulation provoquant une perte de conscience. Aucune plainte n'avait été déposée, même si la compagne avait dû être hospitalisée.

La seconde, survenue six mois plus tard, s'était terminée par des coups de couteau de cuisine dans le dos, à la gorge et à la tempe. Le mobile de ce crime était la jalousie. La victime trompait presque ouvertement son ami avec un homme de chez lequel elle sortait au moment de sa violente agression.

'La victime a survécu par miracle', a souligné le juge. Le condamné a été 'méticuleux dans sa manière d'agir et d'organiser', quoique 'profondément et sincèrement épris de sa victime', a-t-il ajouté.

Les blessures de la jeune femme ont nécessité trois opérations et ont laissé des séquelles physiques et psychiques. Elle est aujourd'hui en incapacité totale de travail et présente un trouble anxieux-dépressif mixte et un état de stress post-traumatique.

/ATS