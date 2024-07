Un jeune de 19 ans se noie dans la Limmat - Un ado sauvé

Un Afghan de 19 ans s'est noyé mercredi soir dans la Limmat à Zurich. Un autre de 16 ans pu être tiré des flots par des passants, sain et sauf, a indiqué la police cantonale.

La police a reçu vers 17h45 une alerte selon laquelle deux personnes se trouvaient en difficulté dans le secteur de Werdinsel. Arrivée sur place, des particuliers avaient déjà récupéré le jeune de 16 ans. Le corps de son compatriote a été retrouvé en aval sur la commune de Schlieren.

Le rescapé a été transporté à l'hôpital. La police part de l'hypothèse que les deux hommes étaient inexpérimentés pour nager en rivière. Une enquête a été ouverte.

Les autorités ont mis en garde les nageurs en rivière. Actuellement, les courants, les tourbillons et le bois flottant représentent un certain danger. Les nageurs inexpérimentés et les personnes qui ne savent pas nager devraient aussi faire attention au bord des cours d'eau. Une chute peut avoir de graves conséquences.

/ATS