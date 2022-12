Un jeune grièvement blessé après avoir été électrocuté à la gare

Un jeune Suisse de 18 ans a été électrocuté dans la nuit de vendredi à samedi après avoir grimpé sur le toit d'un wagon à la gare de Gossau (SG), a indiqué la police cantonale de St-Gall dans un communiqué. Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique.

L'accident s'est produit vers 01h20. Le jeune se trouvait à la gare avec d'autres personnes. Pour une raison inconnue, il a grimpé sur le toit d'un wagon, où il a été électrocuté par la ligne électrique ferroviaire et projeté au sol, précise la police.

Il a pris feu et a été grièvement blessé. Deux autres jeunes de 18 et 19 ans, qui étaient présents sur place et qui ont essayé d'éteindre le feu avec leurs mains, souffrent également de brûlures. Tous les trois ont été emmenés à l'hôpital.

Les deux jeunes plus légèrement blessés étaient sous l'emprise de l'alcool, a encore indiqué la police. Une enquête a été ouverte pour savoir pourquoi le jeune est monté sur le toit du wagon et s'il était également sous l'emprise de l'alcool.

