Un nouveau millionnaire au tirage du Swiss Loto

Le Swiss Loto a fait un nouveau millionnaire samedi. Un joueur a coché les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher le 8, 19, 20, 22, 23 et 29. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 7 et le Joker le 276119.

Un second gagnant a trouvé les six bons numéros du Joker et remporte ainsi la somme de 103’050 francs, précise la Loterie Romande.

Lors du prochain tirage mercredi prochain, 14,8 millions de francs seront en jeu.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/

/ATS