Un partisan de l'Etat islamique écope de 28 mois

Le Tribunal pénal fédéral a condamné mardi un partisan de l'Etat islamique à une peine de 28 mois, avec sursis partiel. Ce Turc né à Schaffhouse gravitait dans le cercle salafiste de Winterthour. La cour a renoncé à prononcer l'expulsion de Suisse.

La sanction de 28 mois se décompose en 7 mois ferme et 21 avec sursis. En outre, la Cour des affaires pénales a infligé une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 130 francs. Agé aujourd'hui de 26 ans, l'accusé est reconnu coupable de violations répétées de la loi interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique ainsi que de détention et fabrication d'images de violence. (cause SK.2022.55)

/ATS