Un séisme dans le sud de l'Allemagne ressenti en Suisse

Un séisme de magnitude 4,2 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dans le sud de l'Allemagne, près de Laufenburg (AG). Il a pu être largement ressenti, indique le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ sur son site en ligne.

La secousse s'est produite à 03h06 et son hypocentre était situé à 7,6 km de profondeur, à 18 km au nord de Laufenburg, a indiqué le SED dans une annonce automatique. Quelques dégâts légers sont possibles à proximité de l'épicentre pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Le SED avait reçu plus de 1200 signalements une heure et demie après la secousse, qui a été ressentie à plus de 150 kilomètres de l'épicentre.

Le Service sismologique suisse enregistre en moyenne trois à quatre séismes par jour en Suisse et dans les pays voisins, soit 1000 à 1500 par an. Pour l'année en cours, le compteur sismique du SED a enregistré 866 séismes. La population n'en ressent que 10 à 20 par an. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

