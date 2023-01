Un spectacle de drones lumineux pour animer la rade genevoise

Un grand spectacle de drones aura lieu autour de la rade genevoise le week-end de l'Ascension. Plus de 1350 engins lumineux sont attendus dans le ciel pour cette manifestation qui sera gratuite.

L'information révélée samedi par la Tribune de Genève a été confirmée par les autorités municipales. Ce spectacle de drones est annoncé comme le plus grand d'Europe. A titre de comparaison, 400 appareils étaient engagés pour le spectacle donné à l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth.

En plus de cet événement, d'autres animations sont prévues autour de la rade du jeudi 18 au dimanche 21 mai, soit pendant les quatre jours de l'Ascension. Des scènes musicales, des parterres de danse, des animations sportives et familiales sont aussi envisagées. Une course de paddle déguisée ainsi qu'une roller skate party sur le pont du Mont Blanc pourraient compléter la programmation qui sera dévoilée ultérieurement.

Le canton, qui a joué un rôle de facilitateur pour l'organisation du spectacle de drones, et la ville ont ainsi uni leurs forces pour animer le bout du lac à cette période. Une autre initiative émanant d'une association et visant à relancer les fêtes de Genève pendant l'été a aussi été dévoilée la semaine dernière.

/ATS