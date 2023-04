Un tracteur chute de 100 mètres lors de travaux forestiers

Un conducteur de tracteur est tombé samedi d'une centaine de mètres dans une falaise à Dallenwil, dans le canton de Nidwald. L'accident est survenu lors de travaux de bûcheronnage. L'homme âgé de 25 ans souffre de graves blessures, selon la police cantonale.

Deux hélicoptères et des spécialistes ont été engagés pour secourir le malheureux, qui a ensuite été transporté par les airs à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les causes de l'accident. Le tracteur a été laissé sur place pour le moment et sécurisé pour éviter une nouvelle chute.

/ATS