Un vent fort continue de balayer la Suisse vendredi

Le vent continue de souffler avec vigueur vendredi. Les rafales devraient même se renforcer dans l'après-midi et en soirée avec des pointes attendues entre 70 et 90 km/h sur le nord de la Suisse et de 100 à 130 km/h sur les crêtes du Jura et dans les Alpes.

En plaine, MétéoNews a mesuré des vents de 70 à 80 km/h à Neuchâtel et à Lucerne vendredi matin. SRF Météo a émis une alerte intempérie orange pour le Plateau.

Côté précipitations, elles ont finalement été modestes au cours des dernières 48 heures, indique MétéoNews, avec entre 10 et 25l/m2 selon les régions. Bonne nouvelle pour les amateurs de sports d'hiver: plus de 50 cm de neige sont tombés au Grand-Saint-Bernard et dans la région des Dent-du-Midi en Valais.

MétéoNews table sur d'abondantes chutes de neige encore ces prochains jours. Il pourrait y avoir plus d'un mètre de neige fraiche dans certaines régions au-dessus de 2000 m, en particulier en Valais. Revers de la médaille: un risque élevé d'avalanche.

/ATS