Un voleur de voiture arrêté après une course-poursuite

La police n'a pu arrêter un voleur de voiture présumé que sous la menace d'armes, vendredi après-midi, sur l'autoroute A1 près de Härkingen (SO). Le jeune homme de 24 ans avait auparavant failli provoquer un accident.

Outre la voiture, une plaque d'immatriculation avait été préalablement volée, a indiqué samedi la police cantonale soleuroise, dans un communiqué. Le ressortissant suisse arrêté se trouvait sous l'emprise de drogues et n'avait pas de permis de conduire. En plus du chauffeur, la police a également provisoirement arrêté la passagère de l'automobile, - une ressortissante angolaise de 22 ans -, en vue d'une enquête plus approfondie.

Tout a commencé vendredi après-midi lorsqu'une automobiliste a signalé qu'un conducteur effectuait des manœuvres risquées sur l'autoroute A1 en direction de Berne et qu'il avait failli provoquer une collision dans le canton d'Argovie.

Collaboration intercantonale

Une patrouille de police l'a suivi et lui a demandé de s'arrêter. Le jeune homme a alors ignoré ces demandes à plusieurs reprises. Le chauffeur a continué à rouler à une vitesse excessive et a effectué d'autres manœuvres risquées.

Peu après l'aire de repos de Gunzgen Nord, le jeune homme de 24 ans s'est laissé arrêter sous la menace d'une arme. Plusieurs patrouilles des corps de police d'Argovie et de Soleure sont alors intervenues.

La police cantonale soleuroise a lancé un appel afin de rechercher des témoins, pour son enquête.

