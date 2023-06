Une Maison de l'enfance et de l'adolescence au centre de Genève

Les Hôpitaux universitaires de Genève ont inauguré lundi la Maison de l'enfance et de l'adolescence, un centre de soins psychiatriques et de médecine pour les jeunes. Ce nouveau lieu situé en pleine ville vise à décloisonner et déstigmatiser la pédopsychiatrie.

La Maison de l'enfance et de l'adolescence (MEA) réunit les soins actuellement dispensés dans onze endroits dans le canton, relèvent les HUG. Très lumineux, le nouveau bâtiment de six étages offre 25 lits et pourra absorber jusqu'à 14'000 consultations par année. Les premiers patients sont attendus en juillet.

Ce projet 'assez unique en Europe' n'a rien coûté à l'Etat, a relevé le directeur général des HUG Bertrand Levrat. Le budget pour la construction s'élève à 82 millions de francs, dont 40 millions proviennent de la Fondation Hans Wilsdorf, 5 millions de la Fondation Children Action et 7 millions de dons et de legs. Le reste est financé par des emprunts.

/ATS