Une enfant lourdement handicapée par un poulailler électrifié

Un homme de 75 ans a comparu mardi devant le Tribunal de police de Genève pour lésions corporelles graves par négligence. En cause: l'électrification bricolée d'un poulailler qui a lourdement handicapé une enfant de 19 mois.

Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis. 'Ce drame aurait pu être évité si des mesures avaient été prises', a déclaré la procureure Victoria de Haller. A ses yeux, le prévenu 'a fait l'autruche' en ne s'intéressant pas au système mis en place vers 2010 par des jardiniers contre les renards sur la propriété de sa mère, domaine qu'il gérait depuis 2014.

Le 31 août 2018, la victime est allée voir les poules de son voisin avec sa nounou et son frère. Elle s'est vraisemblablement appuyée sur le grillage du poulailler et a reçu une décharge de 230 volts, ce qui a provoqué un arrêt cardio-respiratoire et un anéantissement de ses capacités cérébrales. 'Cette enfant est une miraculée. Elle a des besoins immenses', a expliqué son père dans la matinée.

/ATS