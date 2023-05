Une femme née au Kosovo au gouvernement lucernois

La socialiste Ylfete Fanaj a été élue dimanche au gouvernement lucernois. C'est la première fois en Suisse qu'une personne née au Kosovo entre dans un exécutif cantonal.

Née en 1982 à Prizren, au Kosovo, Ylfete Fanaj est arrivée en Suisse, où son père travaillait comme saisonnier, lorsqu'elle avait neuf ans. Elle a grandi à Sursee (LU) avec ses quatre frères et soeurs. Elle vit aujourd'hui à Lucerne. Elle est mariée et mère d'un garçon de deux ans, peut-on lire sur son site internet.

'La seule chose qui compte, c'est mon palmarès. Moins je thématise mes origines, plus elles deviennent évidentes', a-t-elle déclaré pendant la campagne en vue des élections au gouvernement, rappelle le Tages-Anzeiger. 'Sur mon chemin, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont ouvert des portes. Sans soutien, rien n'est possible'.

Judith Stamm comme modèle politique

Ylfete Fanaj cite comme modèle politique l'ancienne conseillère nationale Judith Stamm (PDC), décédée en juillet dernier. Judith Stamm a toujours eu un grand respect pour les opinions des autres et elle était à l'écoute des autres, a déclaré Ylfete Fanaj au Tages-Anzeiger. Elle l'a toujours encouragée dans ses projets, peu importe ce qu'elle avait décidé de faire.

Après un apprentissage d'employée de commerce, Ylfete Fanaj a passé une maturité professionnelle, puis un bachelor à la Haute école de Lucerne. Elle a ensuite obtenu un master en sciences sociales après des études dans les Hautes écoles de Lucerne, Berne, St-Gall et Zurich.

Elle a travaillé pendant sept ans comme chargée de l'intégration dans le canton de Nidwald. Pendant ses études, elle a été assistante sociale dans le domaine de l'intégration professionnelle.

Présidente du Grand Conseil en 2020

Au niveau politique, Ylfete Fanaj a siégé de 2007 à 2011 au parlement de la ville de Lucerne. Elle a été élue au parlement lucernois en 2011 où elle a été cheffe du groupe socialiste pendant quatre ans. Elle a présidé le Grand Conseil lucernois en 2020/21. Elle a été membre de la direction du PS de la ville de Lucerne pendant cinq ans et membre de la direction de la section cantonale du PS pendant six ans.

'Mon sens de la justice et mon engagement pour une société solidaire m'ont amenée à m'engager en politique', explique Ylfete Fanaj. Elle dit être convaincue que 'les bonnes idées et les solutions viables naissent de l'échange et de la discussion'. Selon elle, 'une bonne gestion politique signifie agir de manière prévoyante, collaborer entre les partis et impliquer les personnes concernées'.

