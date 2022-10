Une grue se renverse à Lausanne - la victime est le grutier

L'homme décédé dans la chute d'une grue vendredi sur un chantier de Chavannes-près-Renens (VD) est le grutier qui était aux commandes de l'engin. La grue s'était renversée vers 13h00 dans le quartier de la Bourdonnette, dans le sud de Lausanne.

La victime est un ressortissant portugais âgé de 42 ans et domicilié dans le Nord vaudois, a annoncé samedi matin la police cantonale. Il est décédé des suites de ses blessures. Les ouvriers qui ont assisté à la scène ont été choqués et pris en charge par une cellule de soutien psychologique.

Le procureur de service s’est rendu sur place et a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances et les causes de cet accident. Les investigations sont menées par les gendarmes de l'arrondissement Centre de la Gendarmerie, avec la brigade de police scientifique et l’appui d’experts de la SUVA.

Un important dispositif de secours avait été mis en place, avec de nombreuses patrouilles de police.

