Une ligne téléphonique de soutien ouverte dès lundi

Suite au drame familial survenu jeudi, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD) a ouvert lundi une ligne téléphonique à disposition des proches, des voisins et de la population. Un livre de condoléances est mis à disposition au guichet unique de l’Hôtel-de-Ville.

La tragédie survenue à la rue du Valentin suscite une grande émotion et un profond désarroi. Pour venir en soutien aux proches, aux voisins et à toutes les personnes touchées, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains a décidé d’ouvrir une ligne téléphonique d’écoute, de soutien et d’orientation, a-t-elle annoncé lundi.

Ce dispositif complète les mesures déjà prises par le canton dans les établissements scolaires de la Ville. Il sera adapté selon les besoins.

Les appels seront pris en charge par une équipe de professionnels, en toute confidentialité. Le numéro est le 024 423 68 00. Si la ligne devait être occupée, possibilité sera donnée de laisser un message afin d’être rappelé.

Un flyer d’information est distribué dans le quartier à l’intention des voisins éprouvés par le drame. En cas de détresse profonde, si cette ligne d’écoute ne peut être jointe, il est recommandé d’appeler l’urgence pychiatrique/détresse psychologique du canton de Vaud au 0848 133 133, avant de se rendre aux urgences d’un hôpital.

Incendie et arme à feu

Jeudi, un drame familial a coûté la vie à cinq personnes, dont la villa a été ravagée par les flammes à Yverdon-les-Bains. Les victimes ont été identifiées comme membres d'une même famille, composée de trois fillettes de 5, 9 et 13 ans, de leur maman de 40 ans et du père âgé de 45 ans.

Suite aux investigations, des marques causées par arme à feu ont été relevées sur les cinq corps. Le père pourrait être l'auteur des quatre homicides et aurait ensuite mis fin à ses jours, estime la police. Une arme à feu a été retrouvée à proximité.

/ATS