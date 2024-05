Une personne meurt dans la détonation d'un canon à Rarogne VS

Une personne a perdu la vie jeudi à Rarogne (VS) suite à la détonation d'un canon, lors de la procession de la Fête-Dieu. Personne d'autre n'a été blessé, indique la police cantonale valaisanne.

L'accident mortel s'est produit vers 13h00, a confirmé le porte-parole de la police Stève Léger. Il a évoqué auprès de Keystone-ATS un 'incident très grave'.

Une personne a été impliquée dans cet accident et a malheureusement perdu la vie, a-t-il ajouté. Le porte-parole n'a pas voulu donner d'informations sur l'âge ou le sexe de la personne. Le Ministère public valaisan a ouvert une enquête en collaboration avec la police cantonale afin de déterminer les causes et les circonstances de l'accident.

Le jour de la Fête-Dieu, l'une des plus importantes fêtes catholiques, des coups de canon sont tirés dans de nombreuses localités, conformément à la tradition.

/ATS