Une personne sur six victime de racisme en Suisse

Une personne sur six a été victime de racisme au cours des cinq dernières années, selon des chiffres publiés jeudi par le Service de lutte contre le racisme (SLR). Cet organe de la Confédération a également lancé jeudi un nouveau site internet dédié à ce phénomène.

Les jeunes âgés entre 15 et 39 ans ainsi que les personnes issues de la migration sont surreprésentés dans ce groupe de 1,2 million de personnes qui ont subi des discriminations raciales en Suisse, révèle le monitorage réalisé par le SLR. Pour ce faire, cet organe de la Confédération chargé de prévenir le racisme a croisé et analysé plusieurs sources de données, notamment provenant de l'Office fédéral de la statistique.

Le racisme est un phénomène en hausse qui est présent dans tous les domaines de la vie, mais plus fortement au travail. En effet, parmi les personnes discriminées, près de 70% ont déclaré l'avoir été dans le cadre de leur travail ou lors de la recherche d'un emploi. L'espace public (30%) et l'école (27%) figurent aussi en bonne place.

Comme ailleurs, le racisme prend des formes variées sur le lieu de travail. Il peut notamment se manifester sous la forme de discriminations injustifiées dans le processus d'embauche, d'insultes et de harcèlement moral ou encore d'écarts de salaire.

Nouvelle plateforme

Le SLR a également lancé jeudi un nouveau site internet sur le racisme et la discrimination raciale en Suisse. A l'aide de textes, graphiques et illustrations disponibles en ligne, la plateforme vise à rendre le phénomène et ses enjeux plus compréhensibles.

On y lit par exemple que le racisme désigne des pratiques qui consistent à classer et hiérarchiser les êtres humains en fonction de leurs caractéristiques physiques ou de leur appartenance ethnique, nationale ou religieuse réelle ou supposée.

La ministre de l'Intérieur Elisabeth Baume-Schneider souligne dans la préface de l'étude que le Covid-19 ou les violences au Proche-Orient montrent à quel point les crises peuvent entraîner en Suisse l'exclusion et des agressions à l'égard de minorités, religieuses notamment.

Aussi au Parlement

Parallèlement, le Conseil fédéral a indiqué jeudi être d'accord de mettre sur pied une stratégie et un plan d’action contre le racisme et l’antisémitisme. Le SLR doit pour cela être doté de ressources suffisantes afin d’être renforcé.

La demande émane de la commission des institutions politiques du National. Depuis les attaques brutales du Hamas en Israël et le début de la guerre au Proche-Orient, les actes antisémites se multiplient en Suisse, ce qui est extrêmement préoccupant, indique-t-elle dans sa motion. L'UDC est opposée au texte.

https://www.rassismus-in-zahlen.admin.ch/fr

/ATS