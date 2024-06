Vaud: des dégâts pour près de 20 millions après les orages

L'Etablissement cantonal vaudois d'assurance (ECA) s'attend à recevoir entre 2000 et 3000 déclarations de sinistres après les forts orages survenus mardi en fin d'après-midi. Les dommages pourraient avoisiner les 20 millions de francs, selon une première estimation.

'Il est toutefois beaucoup trop tôt pour tirer un bilan complet de l’événement. Celui-ci ne pourra pas être établi avant plusieurs jours', a indiqué mercredi à Keystone-ATS Rafael Stuker, responsable de la communication auprès de l'ECA.

L'essentiel des cas de sinistres provient de la région de Morges. 'Mais des dégâts ont également été annoncés dans le Nord vaudois, à Orbe, à Champvent et à l'Auberson par exemple', a ajouté M. Stuker.

Les équipes de l'ECA sont mobilisées pour renseigner et accompagner les assurés sinistrés. En cette période d’orages soudains et difficilement localisables à l’avance, l'établissement d'assurance rappelle quelques mesures de précaution comme fermer portes et fenêtres, arrimer le matériel extérieur et nettoyer les grilles d'écoulement, voire éteindre les installations électriques en sous-sol.

/ATS