Vaud: numéros du 144 et des médecins de garde en main de l'Etat

L'Etat de Vaud reprend les rênes de l'ex-Fondation urgences santé (FUS). Le 144 sera rattaché au CHUV et la centrale téléphonique des médecins de garde à Unisanté, a annoncé jeudi le gouvernement. Les deux centrales rejoindront dès septembre les locaux d'ECAvenir.

La FUS, fondation de droit privé qui gérait la centrale d'appels sanitaires d'urgence 144 et celle des médecins de garde (CTMG) pour Vaud et Neuchâtel, est dissoute. Elle avait été sévèrement critiquée en 2021 pour son management défaillant, une organisation dysfonctionnelle, des conflits interpersonnels et de l'absentéisme.

Le Conseil d'Etat vaudois avait décidé d'intervenir début 2022. Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) de Rebecca Ruiz avait commandé un audit et confié la gestion opérationnelle pour 18 mois de transition à l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC).

Le processus de rattachement au CHUV et à Unisanté devrait aboutir au plus tard à la fin du premier semestre 2024. Jusqu'à ce qu'il soit achevé, l'EMCC continuera à assurer la conduite des deux centrales.

/ATS