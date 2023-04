Vaud présente des comptes légèrement positifs

Les comptes 2022 de l'Etat de Vaud sont positifs pour la 18e année consécutive. Ils affichent un léger excédent de revenus d'un million de francs, alors que le budget tablait sur un déficit de 188 millions.

Sur 11,377 milliards de charges brutes, l'Etat de Vaud dit avoir effectué plusieurs écritures de bouclement et préfinancements pour 493 millions, dont près de la moitié pour pallier le risque de non-distribution du bénéfice de la BNS.

Sans les éléments extraordinaires (pandémie, guerre en Ukraine, etc), les charges progressent de 2,6%, contre 1,6% un an plus tôt. Les principaux secteurs de croissance restent la santé et le social.

Les revenus reculent de 500 millions sur un an (-4,2%) en raison surtout de la diminution des coûts Covid financés par la Confédération. Les revenus des impôts marquent le pas après une décennie de croissance: ils régressent pour les personnes physiques, mais augmentent pour les personnes morales en raison de facteurs conjoncturels et d'effets exceptionnels.

/ATS