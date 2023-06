Vaud: vers un oui à la protection constitutionnelle du climat

Le peuple vaudois s'est prononcé dimanche en faveur de l'inscription de la protection du climat et de la biodiversité dans la Constitution cantonale. Il a accepté avec 62,72% de oui l'initiative populaire des Verts et Jeunes Verts 'Pour la protection du climat'.

Dans le détail, le oui a remporté 117'178 de suffrages contre 65'354 pour le non, selon les résultats définitifs annoncés par le Canton. La participation pour cette votation s'est élevée à 41,68%. Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil avaient recommandé le oui, alors que le PLR n'avait pas donné de consigne de vote et que l'UDC était le seul parti à s'y opposer.

L'initiative demande que 'l'Etat et les communes réduisent significativement les impacts climatiques négatifs de chacune de leurs politiques', afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Les caisses de pension relevant du droit public et les personnes morales dans lesquelles l'Etat a une participation - par exemple la BCV, l'ECA, Romande Energie et les Retraites populaires - sont aussi visées.

Cela concerne donc aussi le désinvestissement des énergies fossiles aux plans communal et cantonal. L'objectif du texte consiste à appliquer au minimum les objectifs des accords de Paris signés par la Suisse et 193 autres pays.

Les Verts et jeunes verts vaudois se sont félicités de ce résultat. 'Couplé au très bon résultat au niveau fédéral de la loi Climat, c'est un feu vert important pour une politique climatique plus ambitieuse dans notre Canton et au niveau national', ont-ils réagi dans un communiqué.

'Une stratégie avec des objectifs clairs et chiffrés devra être réalisée par le Canton et les communes vaudoises', soulignent-ils. 'Bénéficiant d'un large soutien politique, associatif et du Conseil d'Etat, cette initiative donne un cadre clair pour la suite de notre politique climatique', ajoutent-ils. Prochaine étape pour eux: 'l'importance de rapidement créer une loi climat cantonale'.

/ATS