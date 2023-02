Vents et températures en baisse attendus dès cette nuit

Des vents tempétueux, souvent de la bise, vont souffler sur la Suisse romande dès la nuit de samedi à dimanche et jusqu'à lundi. Les températures vont chuter.

Le mercure va chuter dimanche en plaine, avec des températures comprises entre 0 et 3°C sur le Plateau, et jusqu'à 4°C en Valais, selon Météosuisse. Les températures ont pourtant oscillé entre 10 et 14°C samedi.

Cette chute d'une dizaine de degrés sera renforcée par la bise, qui soufflera sur le Plateau. Elle devrait être particulièrement marquée au bord du Léman : Météosuisse lance une alerte de niveau 3 (danger marqué), avec des vents tempétueux sur l'ouest de la région.

En montagne, ce fort vent du nord-est s'annonce tempétueux également sur les crêtes du Jura, en particulier sur la région sud. A 2000 mètres d'altitude, la température s'abaissera jusqu'à -14°C.

