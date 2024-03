Vers une laïcisation du collège de St-Maurice

Le canton du Valais et l'abbaye de St-Maurice ont déclaré mercredi leur volonté commune de laïciser le lycée-collège. Plusieurs mesures, qui s'appuient sur un rapport mandaté par le Conseil d'Etat à la suite des révélations d'abus sexuels, sont prévues.

Dès la rentrée prochaine, le lycée-collège de l'abbaye de St-Maurice portera le nom de lycée-collège de Saint-Maurice tandis que les chanoines devront notamment renoncer à leur soutane et enseigner en habits laïcs, a détaillé le conseiller d'Etat Christophe Darbellay en conférence de presse. Mais 'on ne va pas vers une laïcisation à la française. On ne va pas bannir le fait religieux de l'institution' pour autant, a-t-il ajouté.

Autre mesure: le recteur, issu de la communauté et 'qui s'était mis en retrait pour protéger l'institution au moment des révélations', reprend ses fonctions à partir de lundi. Son successeur sera toutefois laïc, a prévenu Christophe Darbellay. Il sera engagé comme cela se fait dans les trois autres établissements cantonaux par mise au concours et non plus sur proposition de la communauté.

/ATS