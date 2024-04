Viola Amherd ouvre un forum sur la paix à Bâle

La présidente de la Confédération Viola Amherd a ouvert jeudi à Bâle le 3e International Cooperation Forum dont la paix est le thème central. Pour promouvoir la paix, il faut penser au-delà de l'action des Etats et des services administratifs, a-t-elle déclaré.

Le Forum suisse de la coopération internationale (IC Forum), organisé par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), réunit pendant deux jours des acteurs de la coopération internationale pour un échange sur des thèmes d'actualité. Environ 1700 participants de plus de 100 pays sont présents à Bâle pour tenter de répondre à la question 'qu'est-ce que la paix?'

La présidente de l'Ethiopie Sahle-Work Zewde est l'invitée d'honneur du forum. Au cours d'une rencontre bilatérale, la présidente de la Confédération et la présidente éthiopienne se sont entretenues des relations très diversifiées qui unissent la Suisse et l'Ethiopie et de questions de sécurité touchant l'Europe et l'Afrique. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis est aussi présent à Bâle.

Liberté et sécurité

Pour Viola Amherd, le mot 'paix' est étroitement lié à la liberté et à la sécurité. 'Ce qui nous est commun à tous et à l'humanité toute entière, c'est l'aspiration qu'il éveille en nous'. Il est paradoxal de constater que la technologie et la recherche font des progrès 'aussi rapides qu'impressionnants', mais dans d'autres domaines, 'l'évolution tourne à la régression', a déclaré la conseillère fédérale dans son discours d'ouverture du forum.

'Partout, on voit la politique de puissance la plus brutale faire son retour, avec un nombre croissant d'acteurs qui n'hésitent pas à recourir à la force militaire pour faire valoir leurs intérêts propres', constate la présidente de la Confédération. La Suisse 'se doit de s'opposer autant qu'elle peut à cette évolution'.

Réputation 'solide'

La réputation de la Suisse en matière de promotion de la paix 'reste solide', estime Viola Amherd. Elle en veut pour preuve que l'année dernière, la Suisse a reçu trois nouveaux mandats de la part de belligérants en Afrique subsaharienne. Dans la promotion civile de la paix, la Suisse s'attaque aux causes des conflits comme le manque de perspectives économiques.

En matière de politique de la paix, il est 'important de penser au-delà de l'action des Etats et des services administratifs'. 'Nous sommes bien entendu tributaires de la société civile, des universités et du secteur privé', a souligné Viola Amherd.

La présidente de la Confédération a aussi rappelé que le Conseil fédéral a annoncé mercredi que la Suisse est prête à accueillir une conférence sur la paix en Ukraine. 'Les invitations seront envoyées sous peu', a-t-elle précisé. 'Il est dans l'intérêt de tous que la communauté internationale retrouve sa stabilité, que le droit international soit appliqué et respecté'.

/ATS